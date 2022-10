Un linguaggio per computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un linguaggio per computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PASCAL

