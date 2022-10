La lingua parlata in Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lingua parlata in Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NEOELLENICA

Significato/Curiosita : La lingua parlata in grecia

lingua neolatina parlata da circa 300 000 persone nei balcani meridionali. è una delle quattro lingue appartenenti al gruppo rumeno, ed è parlata in zone...

1998 nicola catone, grammatica neoellenica, roma, edizioni dell'ateneo, 1967 nicola catone, esercizi di lingua neoellenica, roma, edizioni dell'ateneo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con lingua; parlata; grecia; lingua ufficiale di Kenya, Tanzania e Uganda; La lingua del Talmud; I Francesi che parlano una lingua celtica; lingua ggio tipico nei Paesi di lingua inglese; Così è la lingua parlata a Samarcanda; La lingua parlata in una nazione; Lingua parlata a Vilnius; È la lingua più parlata in Medio Oriente; Isola della grecia ; La classica città stato dell antica grecia ; Erano feste dell antica grecia ; Relativo alla regione tra Albania e grecia ; Cerca nelle Definizioni