La linea in cui l onda s infrange sulla spiaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La linea in cui l onda s infrange sulla spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BATTIGIA

Significato/Curiosita : La linea in cui l onda s infrange sulla spiaggia

Contiene il lemma di dizionario «battigia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su battigia (en) battigia, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con linea; onda; infrange; sulla; spiaggia; Il profilo di chi ha una bella linea ; Calciatore di seconda linea ; Si crea sottolinea ndo; È una linea che ha un inizio ma non una fine; Il Carlo fonda tore di Slow Food; Il cerchio che circonda la pupilla; Può essere quadrata anche se è tonda ; Aspetti seconda ri di una questione; Servono a infrange re i marosi; Vi si infrange l onda sulla spiaggia; Quelle della natura non si possono infrange re; La commette chi infrange la legge; È egr. sulla busta; È basso sulla bottiglia; Servizio sensazionale annunciato sulla prima pagina di un giornale; Permettono di misurare la longitudine sulla Terra; Lo slip femminile da spiaggia ; La striscia di spiaggia lungo la quale salgono e si smorzano le onde; Un tratto sabbioso della spiaggia ; Rinomata spiaggia della Basilicata; Cerca nelle Definizioni