L isola che fu il primo esilio di Napoleone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola che fu il primo esilio di Napoleone.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ELBA

Significato/Curiosita : L isola che fu il primo esilio di napoleone

L'abdicazione di napoleone e l'esilio sull'isola d'elba. il plebiscito del 6 novembre 1804 legittimò il passaggio al primo impero. napoleone bonaparte fu consacrato...

Idris elba, all'anagrafe idrissa akuna elba (londra, 6 settembre 1972), è un attore e produttore cinematografico britannico. si esibisce anche come dj... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Un isola delle Lipari; Un isola dell Oceano Indiano appartenente allo Yemen; L isola unita a Tobago; isola dell Indonesia; Il primo affluente da destra del fiume Po; La madre dell imperatore Paolo primo di Russia; L esploratore svedese che per primo scoprì il passaggio di Nord Est; Quella d oro si dà al primo ; La fine dell esilio ; Così è un esilio con tutti i comfort; Carlo Alberto vi trascorse l esilio ; Vi morì in esilio Napoleone Bonaparte; napoleone Bonaparte lo subì a Sant Elena; napoleone lo divenne a 24 anni; Mese della morte di napoleone ; La Repubblica... trasformata da napoleone in Regno d Olanda;