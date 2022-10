Lo si indossa quando piove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si indossa quando piove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : IMPERMEABILE

Significato/Curiosita : Lo si indossa quando piove

Dimensione magica; qui il tempo atmosferico è sempre soleggiato e sereno e non piove mai. nel palazzo reale di solaria è custodito il secondo sole del pianeta...

impermeabile – capo di abbigliamento che permette di ripararsi dalle intemperie impermeabilità – proprietà di un materiale di non essere attraversato da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con indossa; quando; piove; Si indossa no a casa d inverno; Le donne romane la indossa vano sopra la tunica; indossa l abito di luce; Come l abito indossa to dal sacerdote; Lo si prova quando si soffre; Il pm ne apre uno quando avvia un indagine; Lo si ha a terra quando si è scontenti; Si dice quando una faccenda è chiusa e non c è più niente da fare; Si usa per dire che piove tantissimo; Si cerca quando piove ; piove re a dirotto; Ci piove sopra quando va di male in peggio; Cerca nelle Definizioni