È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RADAR

Significato/Curiosita : E indispensabile per guidare l aereo nella nebbia

Ritenuto indispensabile intervenire militarmente nei balcani per evitare un crollo dell'italia, occupare le posizioni strategiche più importanti e impedire...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi radar (disambigua). il radar (acronimo dell'inglese «radio detection and ranging», in italiano:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con indispensabile; guidare; aereo; nella; nebbia; indispensabile attrezzo... del prestigiatore; È indispensabile per chi fa snorkeling; L arnese indispensabile con la ruota di scorta; Una macchina indispensabile per il giardino; In Italia non può guidare , fumare né bere alcolici; Possono guidare un auto; Arnese per guidare i buoi; Deve esserlo il casco che si indossa per guidare ; La discesa dei passeggeri da una nave o un aereo ; Una classe dell aereo ; Uno strumento dell aereo ; Noto aereo francese; Sono pari nella fila; Pari nella fune; Precede la cinquina nella tombola; Stampato nella mente; Sparire, come la nebbia ; La nebbia che annerisce; nebbia inquinata; Annebbia la vista; Cerca nelle Definizioni