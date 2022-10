L imitazione dei gesti e del modo di parlare altrui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L imitazione dei gesti e del modo di parlare altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIMESI

Significato/Curiosita : L imitazione dei gesti e del modo di parlare altrui

Scrittori vanno gonfi «e pomposi, vestiti e ornati, non delle loro, ma delle altrui fatiche; e le mie a me medesimo non concedano; e se me inventore disprezzeranno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mimesi (disambigua). il termine mimesi deriva dal greco µµs (mìmesis) e ha il significato generico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

