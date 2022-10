Fred Astaire lo indossava con grande classe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fred Astaire lo indossava con grande classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FRAC

Significato/Curiosita : Fred astaire lo indossava con grande classe

Cinema con il cortometraggio charlot giornalista, prodotto dalla keystone. in questo film, uscito il 2 febbraio di quell'anno, non indossava ancora i...

Il frac (da frock coat) o marsina è un abito maschile molto formale. viene indossato esclusivamente di sera, come lo smoking, e sull'invito è tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

