Il faraone del tempio di Luxor - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il faraone del tempio di Luxor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAMSETE

Significato/Curiosita : Il faraone del tempio di luxor

639167°e25.7; 32.639167 tempio di luxor il tempio di luxor è un grande complesso templare egiziano situato sulla riva orientale del nilo (dell'antica tebe)...

Pi-ramses, luglio/agosto 1213 o 1212 a.c.), noto anche come ramesse ii, ramsete ii e ramses il grande, è stato un faraone egizio, il terzo della xix dinastia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Un famoso faraone ; Il faraone cui si deve la più grande piramide; Il faraone che ristabilì la dominazione egiziana fino all Eufrate, in Libia e Nubia; Noto faraone che regnò oltre settanta anni; Cella interna dell antico tempio greco; Il tempio sull Acropoli; Coronava il tempio greco; Il tempio degli Ebrei; Ne fa parte luxor , ne faceva parte Tebe; Fece completare il tempio di luxor ; Un cittadino della nazione con luxor ; In Place de la Concorde ce n'è uno di luxor ;