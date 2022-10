La famosa Carrà della televisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La famosa Carrà della televisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RAFFAELLA

Significato/Curiosita : La famosa carra della televisione

Raffaella carrà, pseudonimo di raffaella maria roberta pelloni (bologna, 18 giugno 1943 – roma, 5 luglio 2021), è stata una showgirl, cantante, ballerina...

raffaella carrà, pseudonimo di raffaella maria roberta pelloni (bologna, 18 giugno 1943 – roma, 5 luglio 2021), è stata una showgirl, cantante, ballerina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con famosa; carrà; della; televisione; famosa località della Romagna; Una famosa località balneare della Croazia; Cameron, famosa attrice; Città dell Emilia Romagna famosa per il formaggio; L indimenticata carrà ; L indimenticabile carrà ; Ballo lanciato da Raffaella carrà nel 1971; Da qui partiva l amore della carrà ; Li nomina il Presidente della Repubblica; La più bella parte della pianta; C è chi passa per quello della cuffia; della durata di un lustro; In televisione si accompagnava alla scimmia Cheeta; Alessandro __: chef in televisione ; Il Gerry della televisione ; Un Gigi popolare attore di teatro e televisione ; Cerca nelle Definizioni