Era l assistente del presentatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era l assistente del presentatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VALLETTA

Significato/Curiosita : Era l assistente del presentatore

Dura battaglia con l'altro sesso; al borland, il corpulento assistente del presentatore, il vero esperto di segreti domestici, vestito sempre di flanella...

Italiano in provincia di lecco, vedi la valletta brianza. la valletta (in maltese il-belt valletta, in inglese valletta) è una città di 5.827 abitanti dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

