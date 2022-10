Lo era l Ambrogio di una nota pubblicità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era l Ambrogio di una nota pubblicità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AUTISTA

Significato/Curiosita : Lo era l ambrogio di una nota pubblicita

Alcuni servizi fotografici e ad alcune pubblicità. nel 1980 partecipa come attrice al film ho fatto splash di maurizio nichetti e appare brevemente nel...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con ambrogio; nota; pubblicità; La congregazione dedicata alla sorella dei santi ambrogio e Satiro; ambrogio che fu esploratore; Sono il simbolo di sant ambrogio ; Il Santo battezzato da sant ambrogio ; Annota zioni, promemoria; La più nota arena romana; La cittadina lombarda nota per gli amaretti; Città nota per le sue Bocche; Una pubblicità in Tv; Finanzia la manifestazione in cambio di pubblicità ; Con questa epressione lancia la pubblicità Maurizio Costanzo; pubblicità televisiva; Cerca nelle Definizioni