La donna colta e libera del Rinascimento - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : CORTIGIANA

Significato/Curiosita : La donna colta e libera del rinascimento

Di donna sposata educata e colta. si parlerà ora delle donne dei ceti più basse, le donne povere campagnole. anch'esse si occupavano della casa e filavano...

L'aggettivo cortigiano ci si riferisce a tutto ciò che è relativo a una corte, alla vita di corte (per es.: cerimonia cortigiana, poesia cortigiana). la parola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

