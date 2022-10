Lo è Domingo... in coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è Domingo... in coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : Lo e domingo... in coda

Internazionale las américas, santo domingo, schiantatosi il 7 agosto 1997 subito dopo il decollo, uccidendo tutte e 4 le persone a bordo più una persona...

La liturgia delle ore è la preghiera ufficiale della chiesa cattolica. consiste nel canto di salmi, cantici e inni, con l'aggiunta di preghiere e letture... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

