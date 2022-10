La discesa dei passeggeri da una nave o un aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La discesa dei passeggeri da una nave o un aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SBARCO

Significato/Curiosita : La discesa dei passeggeri da una nave o un aereo

una corona di fiori da una nave o da un aereo nel luogo del disastro del titanic. alla cerimonia solenne partecipa l'equipaggio dell'imbarcazione o del...

d-day dodgers sbarco in sicilia sbarco di anzio altri progetti wikiquote wikimedia commons wikiquote contiene citazioni sullo sbarco in normandia wikimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con discesa; passeggeri; nave; aereo; La discesa velocissima di un rapace: in __; Si alterna alla discesa ; La discesa sul nostro satellite; Una discesa sciistica; Auto di lusso con vetro tra passeggeri e autista; La parte dell aereo in cui si trovano i passeggeri ; Aereo passeggeri supersonico anglo-francese; Convoglio ferroviario senza passeggeri ; Grossa nave per il trasporto del greggio; Cambiare direzione su una nave o un imbarcazione; Suo è l esercizio di una nave ; nave per merci; Una classe dell aereo ; Uno strumento dell aereo ; Noto aereo francese; Misura l altezza a cui si trova un aereo ; Cerca nelle Definizioni