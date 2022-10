Diffusa lega metallica dal colore simil dorato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diffusa lega metallica dal colore simil dorato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTONE

Significato/Curiosita : Diffusa lega metallica dal colore simil dorato

Casapound nel 2018) fino al 2019, ma poi aderì alla lega. nel febbraio 2022, simone di stefano si dimette dal ruolo di vice-presidente e lascia l'organizzazione...

ottone i di sassonia, detto ottone il grande (wallhausen, 23 novembre 912 – memleben, 7 maggio 973), fu duca di sassonia dal 936 al 961, re dei franchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con diffusa; lega; metallica; colore; simil; dorato; Una capatina veloce con una diffusa locuzione; Seduta diffusa in parchi e città; Una pianta velenosa diffusa nelle Alpi; Quella di pomodoro è una salsa molto diffusa ; Equivoca, illega le; Per un certo periodo si è chiamata lega Pro; Era lega to a Oreste da una forte amicizia; Studia malattie lega te al cervello; Può averla l orlo della moneta metallica ; Sottile piastra metallica ; Rete metallica o lignea con funzione divisoria; Confezione metallica per bibite; Il colore di zucche e albicocche; È il colore dell aristocratico papalino; Toni di colore ; Gradazione di voce o colore ; Piccolo carnivoro simil e alla mangusta; Mustelide simil e alla donnola; Imbarcazione sportiva a vela simil e al cutter; È simil e al setaccio; Sinonimo di odorato ; Dadino di pane dorato ; Recipiente in cui i dorato ri fondono l oro prima di amalgamarlo col mercurio; Un adorato re... di Morfeo; Cerca nelle Definizioni