Si dice di ordini precisi - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : TASSATIVI

La teoria degli ordini è una branca della matematica che studia dei particolari tipi di relazioni binarie, dette ordini e preordini, che inducono sui...

I modi di punire il suo tradimento, avendo difatti ricevuto l'ordine tassativo di ucciderlo sul quadrato. tiger mask lotterà con tutte le sue forze per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con dice; ordini; precisi; Il codice che descrive i reati; Non dice la verità; Crostaceo che si dice cammini all indietro; Si dice rievocando il nome di un caro scomparso; Così sono certi ordini ; Ritti, silenti e pronti agli ordini ; Non ha ancora preso gli ordini ; I disordini del conflitto nordirlandese ing; Lo sono i termini imprecisi ; Rifinire con grande cura e precisi one; L imprecisi one dei contorni nella fotografia; Strumento di precisi one;