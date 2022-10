Si dice che non ce n è per gatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice che non ce n è per gatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRIPPA

Significato/Curiosita : Si dice che non ce n e per gatti

Giugno 1951), è un attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante italiano. componente del gruppo cabarettistico i gatti di vicolo miracoli...

– se stai cercando il genere di molluschi nudibranchi, vedi trippa (zoologia). la trippa (di etimologia incerta forse dal francese e dall'inglese tripe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con dice; gatti; Sono elencati nell indice ; Si dice di cerchio che ha il centro in comune con un altro; Una frase con cui s intende il contrario di quello che si dice es: Che bella figura; Un tipo di giudice ; gatti domestici; Si battono a difesa di cani e gatti ; Terra di bei gatti ; C è quello antipulci per cani e gatti ; Cerca nelle Definizioni