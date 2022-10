Si dice di cerchio che ha il centro in comune con un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di cerchio che ha il centro in comune con un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONCENTRICO

Significato/Curiosita : Si dice di cerchio che ha il centro in comune con un altro

Castello concentrico (o castello multiplo) è un castello posto all'interno di un altro castello, con due o più cerchie di mura concentriche e, a volte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

