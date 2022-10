Derivati dall incrocio di due specie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Derivati dall incrocio di due specie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IBRIDI

Significato/Curiosita : Derivati dall incrocio di due specie

Una ventina di specie diverse, tutte estinte con l'eccezione dell'homo sapiens. fra esse homo neanderthalensis, considerato l'ultima specie congenere sopravvissuta...

Di una specie, noti come ibridi intraspecifici. ibridi tra i diversi generi, noti anche come ibridi intergenerici . ibridi tra le diverse famiglie. sebbene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con derivati; dall; incrocio; specie; derivati da reazione tra aldeide o chetone e alcol; Lo sono i prodotti derivati dal latte; Fibra ricavata da derivati del petrolio; Tra i suoi derivati c è la plastica; Si fa sentire guardando dall alto in basso; Destituito dall a carica; Introdotta dall estero; Un opera di Gioachino Rossini dall ambientazione esotica; Deriva dall incrocio di un mandarino con un pompelmo; Ci precedono in incrocio ; Risultato di un incrocio ; Derivati dall incrocio di due specie; Una specie di merluzzo; Scimmia del Borneo con una specie di proboscide; La zona di diffusione d una specie animale; Sostanza ottenibile dal lattice di numerose specie di piante delle regioni tropicali; Cerca nelle Definizioni