Dente per dente, gola __ - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PERGOLA

Significato/Curiosita : Dente per dente, gola __

Collinari della città, il quartiere sorda e il quartiere dente, scavalcando la profonda gola che li divide ove scorre la fiumara di modica. fu inaugurato...

il famoso gruppo archeologico dei bronzi dorati da cartoceto di pergola). pergola nasce come libero comune nel 1234 per creare posti di lavoro e commercio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

