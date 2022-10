Corazzati... come i coccodrilli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corazzati... come i coccodrilli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LORICATI

Significato/Curiosita : Corazzati... come i coccodrilli

Animali. i coccodrilli nani possono sopravvivere per periodi relativamente lunghi senza nutrirsi. durante la stagione secca, questi coccodrilli si ritirano...

Rauisuchi in loricata. rauisuchidae è risultato essere il sister taxon di crocodylomorpha, mentre i prestosuchidi formano una serie di loricati più basali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con corazzati; come; coccodrilli; Mammiferi corazzati ; Animali marini corazzati ; Animali.... corazzati ; Rettili corazzati ; Pianta usata come dolcificante ipocalorico; Convocare, come per un assemblea; Un regista come Rossellini; come una voce potente; Tipici coccodrilli americani; Le spalancano i coccodrilli ; Le spalancano i coccodrilli affamati; coccodrilli americani; Cerca nelle Definizioni