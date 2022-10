Contiene i protoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene i protoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATOMO

Significato/Curiosita : Contiene i protoni

Acido-base di brønsted-lowry, un donatore di protoni è un acido e un accettore di protoni una base. il protone, al contrario di altre particelle come l'elettrone...

Disambiguazione – se stai cercando il supereroe dei fumetti dc, vedi atomo (personaggio). l'atomo (dal greco àtomos: indivisibile) è la struttura nella quale la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con contiene; protoni; Periodico che contiene scritti considerati già pubblicati da altri; contiene cartucce; Sale che contiene azoto; Se non contiene pesci segue il Capricorno; Il nucleo in cui si trovano protoni e neutroni; Atomi con ugual numero di neutroni, non di protoni ; Atomi che hanno uguali i neutroni ma non i protoni ; Atomi con stesso numero di neutroni ma non protoni ;