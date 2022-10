Classi di censo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Classi di censo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CETI

Significato/Curiosita : Classi di censo

Al vi secolo a.c. si annoverarono dalle tre alle quattro classi stabilite in base al censo, che platone individuò nei governanti o filosofi, nei guerrieri...

Kappa ceti è un nome posseduto da due diverse stelle, fra loro visualmente vicine, appartenenti alla costellazione della balena: kappa1 ceti, nana gialla...

