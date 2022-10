Città nota per le sue Bocche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città nota per le sue Bocche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CATTARO

Significato/Curiosita : Citta nota per le sue bocche

Politico fondato da umberto bossi, vedi lega nord. la lega per salvini premier (lsp), meglio nota semplicemente come lega, è un partito politico italiano...

Il loro profilo frastagliato, i fiordi norvegesi. le bocche di cattaro, assieme a cattaro stessa, garantiscono alla regione un afflusso turistico in costante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con città; nota; bocche; La città della Sicilia ricca di costruzioni barocche; La città dove è nata la SacherTorte; La città veneta con il Caffè Pedrocchi; La morsa che stringeva le città ; È di carta in una nota serie TV; Una nota acqua minerale; nota attrice teatrale italiana nata a Buenos Aires; nota ricetta tedesca a base di cavolo fermentato; Il porto con le bocche ; Un trabocche tto dei castelli; Città sulle bocche del Rodano, vicina a Marsiglia; Ha le bocche sull Adriatico; Cerca nelle Definizioni