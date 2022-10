Si cantano ai bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si cantano ai bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : NINNE NANNE

Significato/Curiosita : Si cantano ai bambini

Puntata, un ospite si unisce a loro per parlare del proprio rapporto con la musica. in conclusione di episodio, bollani e cenni cantano un brano assieme...

O doveva dormire, si inventavano numerose strofette e vere e proprie ninne nanne. questa veniva cantata, per esempio, per far addormentare il figlio maschio:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con cantano; bambini; cantano Fernando; cantano profondamente; Insetti i cui maschi cantano ; I poemi che cantano eroiche gesta; Pupazzo per bambini che torna sempre in piedi; Genere di film non adatto ai bambini ; __ Lindgren, autrice svedese di libri per bambini ; Le hanno bambini e adulti; Cerca nelle Definizioni