Cadde in testa a Newton - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cadde in testa a Newton. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MELA

Significato/Curiosita : Cadde in testa a newton

Racconta che newton nel 1666, il suo annus mirabilis, fosse seduto sotto un melo nella sua tenuta a woolsthorpe, quando una mela gli cadde in testa. ciò, secondo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mela (disambigua). la mela (dal latino malum) è il falso frutto del melo (malus domestica),... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con cadde; testa; newton; Quando Troia cadde , divenne schiava di Ulisse; Ne cadde vittima Giulio Cesare; cadde con gioia di tanti; cadde dopo dieci anni; Le ultime si leggono sul testa mento; Lo è Domingo... in testa ; Il testa rdo non riconosce il proprio; Attesta lo stato di salute di una persona; Un musical degli Anni 80 con Olivia newton John; In quella di Westminster è sepolto Isaac newton ; Il newton ... della mela; Dice newton : a ogni __ corrisponde una reazione; Cerca nelle Definizioni