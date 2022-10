Un bastone di pane o... d oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bastone di pane o... d oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FILONE

Significato/Curiosita : Un bastone di pane o... d oro

Occasione di un dono o beneficio eccessivamente munifico e, quindi, imbarazzante per chi lo riceve. trovare pane per i propri denti trovare un ostacolo o un avversario...

filóne (dal greco antico f, in latino philo) è il nome (o cognomen) di personaggi dell'antichità greca e latina: filone – scultore del iv secolo a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con bastone; pane; Il bastone utilizzato per farsi gli autoscatti con lo smartphone; Lo è il bastone tra i piedi; Come un bastone con punta doppia; Il bastone ricurvo per l hockey su ghiaccio; La città campana in cui si fabbricano campane ; Il Christian di divertenti cinepane ttoni; Un tipo di pane indiano; Nel pane e nel latte; Cerca nelle Definizioni