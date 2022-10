Avere molto a cuore le merci estere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avere molto a cuore le merci estere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPORTARE

Significato/Curiosita : Avere molto a cuore le merci estere

le ferrovie di stato, che le gestisce in monopolio. l'azienda produce oltre il 3,6% del pil del paese e gestisce il 39% del traffico totale di merci (compresi...

(appassionato mezzofondista) creano il marchio "blue ribbon sports" (brs) per importare scarpe sportive tiger dal giappone dalla onitsuka, in seguito divenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con avere; molto; cuore; merci; estere; Vi si ricorre per non avere la casa fredda; Può avere tre luci; avere informazioni o conoscenza; avere gran successo; Una strategia di marketing molto in voga sul Web; molto grandi; È molto facile scambiarlo per un altro; Adesso molto in breve; Un ode senza... cuore ; cuore di Attila; cuore di Mara; Il cuore dell auto; Nave per merci ; Enorme cassone metallico per il trasporto di merci ; Grosso veicolo per il trasporto di merci ; Ospita alle porte di Milano un recente ed esteso centro commerci ale; Era un tessuto di fibra poliestere ; Misure agrarie estere ; Era una fibra tessile poliestere ; Introduce merci estere ; Cerca nelle Definizioni