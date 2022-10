Aspetti secondari di una questione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aspetti secondari di una questione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISVOLTI

Significato/Curiosita : Aspetti secondari di una questione

Cercando l'album di eugenio bennato, vedi questione meridionale (album). voce principale: storia economica d'italia. la locuzione questione meridionale indica...

Cioè "portare i pantaloni", si dice di una donna che comanda la casa. i risvolti o risvoltini sono una piega che si applica all'orlo inferiore dei pantaloni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con aspetti; secondari; questione; Privo, in particolare di aspetti negativi; Chi lo fa lo aspetti ; I quattro aspetti della Luna; Si dice di un atteggiamento che presenta due aspetti opposti; secondari , trascurabili; Un istituto con la scuola primaria e secondari a; Aspetto secondari o, ma non meno importante; Le secondari e sono meno trafficate; Il nucleo della questione ; Di questione che dura da oltre 365 giorni; C è chi ne fa una questione ; Una discussione senza utilità: questione __;