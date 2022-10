Agire in modo contrario o dannoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agire in modo contrario o dannoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : NEGATIVAMENTE

Significato/Curiosita : Agire in modo contrario o dannoso

Bene, è ciò che è dannoso, inopportuno, contrario alla giustizia, alla morale o all'onestà, ovvero ciò che è considerato in qualche modo indesiderabile....

La legge (la loi) è un saggio dell'economista e politico francese frédéric bastiat, scritto nel giugno 1850 a mugron, pochi mesi prima della sua morte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

