Abiti confezionati con stoffa scura a righe bianche - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GESSATI

Significato/Curiosita : Abiti confezionati con stoffa scura a righe bianche

gessate sono assai incerte. secondo alcune fonti la sua fondazione risalirebbe intorno al secolo iii a.c. quando una tribù di galli, chiamata gessati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

