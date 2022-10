La Tanzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Tanzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LIA

Significato/Curiosita : La tanzi

Calisto tanzi (collecchio, 17 novembre 1938 – parma, 1º gennaio 2022) è stato un imprenditore e dirigente sportivo italiano, fondatore e proprietario...

lia quartapelle procopio (varese, 15 agosto 1982) è una politica italiana. nata a varese nel 1982, ma è cresciuta a milano nel quartiere di porta venezia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con tanzi; In mezzo... allo stanzi no; Lo stanzi no del teatro che rilascia le contromarche; Caratteristica delle popolazioni non stanzi ali; Sostanzi osi patrimoni; Cerca nelle Definizioni