Se sono molte e indesiderate diventano spam - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se sono molte e indesiderate diventano spam. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EMAIL

Significato/Curiosita : Se sono molte e indesiderate diventano spam

Apple inc., vedi mail (apple). la posta elettronica, in inglese e-mail o email (abbreviazione di electronic mail), è un servizio internet grazie al quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

