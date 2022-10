Un ramo della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ramo della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DITO

Visto che una è mitologica e tratta dall'episodio della sibilla che consigliò ad enea di procurarsi un ramo d'oro, prima di discendere nell'ade, per consentirgli...

Il dito (pl. dita o diti) è una delle estremità articolari delle mani e dei piedi dell'essere umano o degli animali. la presenza delle dita caratterizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Lo è un giramo ndo; Ruminante dalle corna ramo se; Iniziali della Sagramo la; Un ramo della cibernetica; Pezzo della bussola; I caratteristici antipasti della cucina spagnola; La Miss della Christie; Gli è attribuito L arte della guerra; Formano un partito politico inglese; Firmano un accordo; Sono cinque in una mano ; Sono cinque per mano ;