Permettono di misurare la longitudine sulla Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permettono di misurare la longitudine sulla Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERIDIANI

Significato/Curiosita : Permettono di misurare la longitudine sulla terra

20 di marzo nel momento dell'equinozio di primavera, quando la sua declinazione, l'ascensione retta e la longitudine eclittica sono uguali a zero (la latitudine...

Particolare della medicina tradizionale cinese, corrispondente ai nadi della tradizione indiana i meridiani – collana editoriale meridiani – mensile meridiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

