Un pellerossa canadese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pellerossa canadese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ALGONCHINO

Significato/Curiosita : Un pellerossa canadese

Del 2005 il calamaro e la balena, nel 2007 recita in un film per la televisione l'ultimo pellerossa, trasposizione televisiva del romanzo seppellite il...

Gli algonchini rappresentano l'insieme di tribù di nativi americani più popolose esistenti tuttora. gli algonchini vivono nelle riserve indiane canadesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con pellerossa; canadese; Un pellerossa come Geronimo; I pellerossa comunicavano con quelli di fumo; Tribù pellerossa del New Mexico; La bella pellerossa di un cartone Disney; L albero la cui foglia compare nella bandiera canadese ; Lo è un canadese ; Albero... canadese ; La regione canadese in cui si trova Montréal; Cerca nelle Definizioni