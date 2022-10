Misurano più di 90 gradi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misurano più di 90 gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ANGOLI OTTUSI

Significato/Curiosita : Misurano piu di 90 gradi

Convenzionale con cui si misurano le condizioni di conservazione di una moneta: fdc: fior di conio, moneta che non presenta segni di circolazione, può al...

Alcuni ritengano che l'angolo ottuso sia ogni angolo maggiore di 90 gradi, la definizione di angolo ottuso è limitata agli angoli convessi e va quindi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con misurano; gradi; Si misurano aperte; Si misurano sull acqua; I loro effetti si misurano con la Scala Fujita; I suoi effetti si misurano con la scala Mercalli; Malaccetto, sgradi to; Animali plantigradi ; Gustoso, gradi to al palato; Sgradi ti... come il fiele; Cerca nelle Definizioni