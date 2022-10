Si esegue a ferro caldo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si esegue a ferro caldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STIRO

Significato/Curiosita : Si esegue a ferro caldo

Carbonio si presenta esclusivamente sotto forma di cementite o carburo di ferro. gli acciai sono leghe sempre plastiche a caldo, cioè fucinabili, a differenza...

Il ferro da stiro è un piccolo elettrodomestico che viene impiegato in ambito casalingo per "stirare", ovvero per rimuovere le pieghe nel tessuto che...

