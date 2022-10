Era una coppa calcistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era una coppa calcistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIMET

Significato/Curiosita : Era una coppa calcistica

Cup, talora abbreviato in cwc), o semplicemente coppa delle coppe, è stata una competizione calcistica europea riservata alle squadre vincitrici delle...

La coppa del mondo jules rimet (o trofeo jules rimet o, più semplicemente, coppa rimet oppure dalla rappresentazione vittoria alata) era il premio assegnato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

