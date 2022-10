Codice olimpico per il Regno Unito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Codice olimpico per il Regno Unito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GBR

(disambigua). coordinate: 54°36'n 2°00'w / 54.6°n 2°w54.6; -2 il regno unito, ufficialmente regno unito di gran bretagna e irlanda del nord (in inglese united...

gbr fu un'emittente televisiva italiana con sede a roma. nata come stazione radiofonica nel 1974, assurse alla notorietà nazionale nel 1978 quando, battendo...

