Coda di gallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coda di gallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LO

Significato/Curiosita : Coda di gallo

Il fagiano di monte (lyrurus tetrix (linnaeus, 1758)) è un uccello della famiglia dei phasianidae. è detto anche gallo forcello per la particolare forma...

lo – codice vettore iata di polskie linie lotnicze lot lo – codice fips 10-4 della slovacchia lo – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua lao lo – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con coda; gallo; Simbolo cosmico in cui un drago si morde la coda ; coda alla fine; Noto uccello passeriforme dalla coda a due punte; Aveva la coda di pesce; Per circa 500 anni furono le monete del Portogallo ; gallo ne in breve; Cambiano il falco in gallo ; Asino, cane, gatto e gallo diretti a Brema; Cerca nelle Definizioni