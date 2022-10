Chi l apre, vede il motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi l apre, vede il motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COFANO

Significato/Curiosita : Chi l apre, vede il motore

A motore elettrico della dr3 basata sulla chery tiggo 3xe; la vettura secondo la casa possiede una autonomia pari a 400 km ed è spinta da un motore elettrico...

Precisamente citato come "cofano motore" nel caso di carrozzerie monovolume o due volumi è più corretto il termine portellone. il termine cofano è mutuato dalla...

