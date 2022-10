Dà il la all orchestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà il la all orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OBOE

Significato/Curiosita : Da il la all orchestra

Cercando altri significati, vedi orchestra (disambigua). il termine orchestra nell'antica grecia e a roma designava il luogo (alla base della cavea, davanti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oboe (disambigua). l'oboe è uno strumento musicale aerofono a fiato ad ancia doppia appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

