Un roditore da cui un tempo si ricavavano pellicce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un roditore da cui un tempo si ricavavano pellicce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CINCILLÀ

Significato/Curiosita : Un roditore da cui un tempo si ricavavano pellicce

Il cincillà è generalmente un animale molto docile che non morde mai. questo cambia comunque da esemplare ad esemplare. si troverà dunque un cincillà che... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con roditore; tempo; ricavavano; pellicce; roditore diffuso sulle Alpi; Un roditore ; Aculeato roditore ; roditore simile al coniglio; Fissati nel tempo ; Si fa tempo reggiando; Svanisce col tempo ; Prevede il tempo ; La pianta dalla quale gli antichi egizi ricavavano la carta; La volpe... in pellicce ria; Un pelame molto usato per le pellicce ; Il coniglio in pellicce ria; Costose pellicce ; Cerca nelle Definizioni