Mustelide simile alla donnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mustelide simile alla donnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FAINA

Significato/Curiosita : Mustelide simile alla donnola

Visone americano e quattro specie di donnole o furetti (genere mustela). due specie di mustelidi, l'ermellino e la donnola, sono state introdotte in nuova...

Carlo faina (1894-1980) – dirigente d'azienda italiano claudio faina, conte di civitella dei conti (1875-1954) – imprenditore e politico italiano eugenio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con mustelide; simile; alla; donnola; mustelide con una celebre dama leonardesca; Vivace mustelide ; mustelide dipinto da Leonardo in un noto quadro; Un mustelide di acqua dolce; Imbarcazione sportiva a vela simile al cutter; È simile al setaccio; Erba simile all origano; Indumento simile a un maglione; Il Capponi ricordato dalla storia; Colla ricavata dalla resina; alla lunga fa ingrassare; Eremiti in preghiera dediti alla contemplazione; È simile alla donnola ; La famiglia della donnola e della lontra; I carnivori come la donnola ; Cerca nelle Definizioni