Un modo di trasmettere video in Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo di trasmettere video in Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STREAMING

Significato/Curiosita : Un modo di trasmettere video in internet

Tag standard di html5 nelle nuove versioni dei browser (adobe flash video in quelle più vecchie) per visualizzare una vasta gamma di video sia da singoli...

Nel campo delle telecomunicazioni, lo streaming, in italiano flusso multimediale o flusso audiovisivo, identifica un flusso di dati audio/video trasmessi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con modo; trasmettere; video; internet; All..., ovvero in modo solidale; Il Leonardo autore del romanzo Todo modo ; Miliardari, detto in modo scherzoso; Un altro modo di indicare una vendita al dettaglio; Sono utili per trasmettere la conoscenza; Ruota per trasmettere energia; Impianti per ritrasmettere ; trasmettere ai posteri; video gioco di realtà aumentata della Niantic; Punteggio ottenuto con video games; Gli Space di un classico video gioco arcade ing; Una caratteristica fondamentale dei video games; Permette una più veloce navigazione su internet ; Società d accesso a internet ; Siti internet : dot _; Lo sono i dati disponibili su internet ; Cerca nelle Definizioni