Matematico svizzero citato con Gauss a proposito del piano complesso - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ARGAND

Matematico svizzero citato con gauss a proposito del piano complesso

In analisi complessa, il piano complesso (chiamato anche piano di argand-gauss) è una rappresentazione bidimensionale dell'insieme dei numeri complessi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

