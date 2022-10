Il Leonardo autore del romanzo Todo modo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Leonardo autore del romanzo Todo modo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCIASCIA

Significato/Curiosita : Il leonardo autore del romanzo todo modo

todo modo è un romanzo di leonardo sciascia pubblicato per la prima volta nel 1974 da einaudi. il romanzo è fondamentalmente un giallo ma è ricco di riferimenti...

Leonardo sciascia nasce l'8 gennaio 1921 a racalmuto, in provincia di agrigento, primo di tre fratelli, figlio di un impiegato, pasquale sciascia, e di una... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

