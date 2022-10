Ilulia antico nome di un noto Comune piemontese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ilulia antico nome di un noto Comune piemontese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DERTONA

Significato/Curiosita : Ilulia antico nome di un noto comune piemontese

(turtona in dialetto tortonese, ipa: [tr'ta], torton-a in piemontese, dertona o derthona in latino) è un comune italiano di 26 559 abitanti della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

